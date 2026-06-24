مضيق هرمز بعد مذكرة التفاهم.. تحسن ملحوظ وحذر مستمر في الممرات

يشهد مضيق هرمز تحسنا في حركة الملاحة منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن هذا التحسن لا يعني عودة المسارات البحرية في المضيق إلى طبيعتها، فداخل المضيق تبرز عدة ممرات تعبرها السفن.

وأجرت وحدة البيانات في الجزيرة تحليلا إحصائيا لبيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري والسلع، وأوضحت فيه كيف تبدو حركة السفن بمضيق هرمز بعد سريان مذكرة التفاهم.

إعداد عبد الله سكر وسلام خضر