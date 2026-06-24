تواصل جولة المفاوضات الخامسة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن

يدخل الوفد اللبناني الجولة الخامسة من التفاوض المباشر مع إسرائيل محملا بأهداف محددة: تثبيت وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق تجريبية، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار.

لكن المشهد التفاوضي في واشنطن الذي سعى لبنان لفصله عن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، عاد ليتقاطع معه في سويسرا عقب إقرار مذكرة التفاهم وما تضمنته بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وتشكيل خلية لخفض التصعيد.

وهو ما دفع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون للتأكيد على أن المسار اللبناني مستمر ومنفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا بين إيران والولايات المتحدة.

وفي المقابل يؤكد حزب الله موقفه من هذه المفاوضات التي يرى فيها تنفيذا لإملاءات أمريكية وإسرائيلية على حد وصفه.

تقرير: كارمن جوخدار