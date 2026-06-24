تعرف على المسار الكامل لجولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن

تطورت المواقف والعناوين في جولات التفاوض اللبنانية الإسرائيلية الخمس التي ترعاها الولايات المتحدة، وتأثرت بالتطورات الميدانية والسياسية سواء في لبنان أم في المنطقة.

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لا تختلف مطالب الوفدين اللبناني والإسرائيلي كثيرا عن الجولات السابقة، لكن الترتيبات الأمنية وحدود المناطق التجريبية محددان رئيسيان هذه المرة؛ فيمكن وصف الجولة الخامسة بأنها جولة الخرائط وتحديد المواقع. المزيد من التفاصيل حول هذا المسار التفاوضي في تقرير فرح الزمان شوقي.

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المصدر: الجزيرة