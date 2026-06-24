الجوع يهدد حياة الملايين في اليمن

في عامها الحادي عشر لم تعد الحرب وحدها ما يثقل كاهل اليمنيين، فالجوع الذي نما في ظل سنوات الصراع بات يطرق أبواب ملايين الأسر.

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وتبدو مخيمات النزوح التي تؤوي أكثر من 4 ملايين نازح الأكثر هشاشة في مواجهة مجاعة تتسع يوما بعد آخر. وحذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الجوع في اليمن، مؤكدة أن ملايين اليمنيين يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مع تسجيل مستويات عالية في حالة الطوارئ الغذائية، وسط تراجع التمويل الإنساني واستمرار تداعيات الحرب والتغيرات المناخية. تقرير: نبيل اليوسفي

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المصدر: الجزيرة