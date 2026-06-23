ماذا تعني "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان؟

في ختام الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية واشنطن، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية في جنوب لبنان.

يقوم أساس الفكرة عسكريا على اختيار منطقة محددة في جنوب لبنان تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني وينتشر فيها بشكل كامل لمنع دخول أو عودة أي مظاهر تسلح خارج إطار الدولة.

يُرتقب أن تحظى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بأهمية خاصة في الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

ويُتوقع أن يناقش الطرفان تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الخطة. لكن الخلافات بشأنها ستجعل مهمة المفاوضين صعبة وتطرح تساؤلات حول إمكانات تطبيقها.

تقرير: مصطفى أزريد