تحذير من انهيار وشيك يهدد النظام الصحي في الضفة الغربية

يحضر الفلسطينيون إلى المستشفيات فلا يجدون أسرّة أو دواء؛ فالخدمات الطبية في حدها الأدنى بعد أن وصل القطاع الصحي في الضفة الغربية إلى مرحلة انهيار وشيك.

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ولهذا أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية تحذيرا من انهيار شامل للنظام الصحي في الضفة الغربية، بسبب الأزمة المالية، وتراكم الديون على المستشفيات الخاصة وشركات توريد الأدوية. ونبهت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن مئات من أصناف الدواء الرئيسية نفدت بشكل كامل من المستودعات. تقرير: محمد الأطرش

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المصدر: الجزيرة