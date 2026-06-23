بعد توقف بسبب الحرب.. عودة المشاتل الزراعية للعمل في أم درمان

تشهد مدينة أم درمان عودة تدريجية للمشاتل الزراعية، التي تلعب دورا محوريا في إعادة التوازن البيئي وإحياء الرقعة الخضراء بعد سنوات من الحرب.

منذ اندلاع الحرب توقف أغلب النشاطات الزراعية في معظم المناطق، غير أنها بدأت تشهد عودة تدريجية مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار إلى بعض المدن. يواكب هذه العودة زخم مجتمعي وحكومي مكثف يهدف إلى محو آثار الدمار وتجميل المدينة. وأكد أصحاب المشاتل أن أسعار الشتلات والورد متفاوتة حسب المتوفر في السوق، لكن رغم ذلك هناك إقبال كبير على شراء الشتلات.