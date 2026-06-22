هجمات أوكرانية تستهدف منشآت نفطية في شبه جزيرة القرم

أعلنت أوكرانيا استهداف منشآت نفطية ومخازن عسكرية في شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسية، في إطار هجماتها على البنية اللوجستية وإمدادات الوقود.

وفي المقابل، قررت سلطات القرم تعليق مبيعات الوقود المدنية مؤقتا وحصرها في الجهات الحكومية والأمنية.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن القوات الروسية تواصل التقدم ميدانيا، معتبرا أن رهانات الغرب على هزيمة موسكو لا تعكس واقع المعركة.

تقرير: وديان عبد الوهاب