قمة تاريخية تجمع واشنطن وطهران بوساطة باكستانية قطرية

احتضن منتجع بورغنشتوك في سويسرا الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية باكستانية.

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وقد عقد الأمريكيون والإيرانيون جلسة مباشرة حضرها كل من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ومن الوسطاء رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير. وتأتي هذه الجلسة لمعالجة القضايا الفنية العالقة وصياغة بنود الاتفاق النهائي لإنهاء المواجهة العسكرية والأزمات المتشابكة في الشرق الأوسط. تقرير: محمد البقالي

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المصدر: الجزيرة