عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في بلدات بجنوب لبنان

رصدت الجزيرة عودة الحياة تدريجيا إلى بلدات في جنوب لبنان، حيث شرع النازحون في ترميم ممتلكاتهم وإزالة آثار الحرب الإسرائيلية، في مشهد تتشابك فيه معالم الدمار مع استمرار تفاصيل الحياة اليومية للأهالي.

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وبين المخاوف الأمنية والرغبة في العودة إلى الديار، تبدو حياة السكان معلقة على مسار التفاهمات والاتفاقات الإقليمية والدولية وتداعياتها، ما يبقي الترقب قائما بانتظار ما قد يفضي إليه الوقف الحالي لإطلاق النار. تقرير: جوني طانيوس

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المصدر: الجزيرة