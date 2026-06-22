ضغوط كبيرة تواجه صادرات المانغو الباكستانية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط

تواجه صادرات المانغو الباكستانية ضغوطا كبيرة هذا الموسم بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إذ يتوقع المصدرون تراجع الشحنات بنحو 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

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نتيجة اضطراب الأسواق الرئيسة وارتفاع تكاليف النقل وانخفاض الطلب في دول الخليج وإيران وأفغانستان.

وتُعد باكستان رابع أكبر مصدر للمانغو في العالم، إذ تنتج أكثر من 24 صنفا من الفاكهة وتحقق متوسطا نحو 110 ملايين دولار من عائدات التصدير سنويا، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

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المصدر: الجزيرة