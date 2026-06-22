صور وشهادات ترصد خفايا تجنيد جماعات فلسطينية متعاونة مع إسرائيل

منذ احتلال إسرائيل منطقة رفح جنوبي قطاع غزة في مايو/أيار 2024، بدأت محاولاتها لتشكيل مجموعات مسلحة من الفلسطينيين المتعاونين معها بهدف إضعاف الجبهة الداخلية اجتماعيا.

قبل أن يتطور نشاط هذه الجماعات إلى أدوار عسكرية واستخباراتية وعمليات اغتيال، وفق ما توصل إليه تحقيق أجرته الجزيرة.

وتتبعت الجزيرة، عبر صور وشهادات حصلت عليها من مصدر في وزارة الداخلية بغزة، طبيعة عمل هذه الجماعات وآليات التجنيد والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

تقرير: صهيب العصا