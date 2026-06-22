شهيدة ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية بحي الرمال

قال مصدر طبي في مستشفى الشفاء إن فتاة استشهدت وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية كانت تقل الفتاة أثناء ذهابها إلى مركز تعليمي في حي الرمال غربي المدينة.

وأوضحت المصادر أن الشهيدة هي الطالبة رغد حسين عاشور (17 عاما)، التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية.

ويأتي الهجوم ضمن أحدث الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واستمرارا لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع وما تسببه من خسائر بشرية وأزمة إنسانية متفاقمة.

تقرير: نور خالد