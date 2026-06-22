رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم، في حين سارع منافسه على رئاسة الحزب آندي بيرنهام إلى تأكيد اعتزامه خلافته.

وقال ستارمر إنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال، متعهدا بانتقال سلس للسلطة.

وتابع أنه سيطلب من حزبه تحديد جدول زمني لاختيار خليفة له مع فتح باب الترشيحات في 9 يوليو/تموز المقبل، على أن تُغلق في 16 من الشهر ذاته قبل العطلة الصيفية.

وتأتي استقالة رئيس الوزراء البريطاني بعد أقل ⁠⁠⁠⁠من عامين على فوزه الساحق في الانتخابات، وسط اتساع دائرة المعارضين له في حزب العمال، وتراجع شعبيته بشكل حاد، وخسارة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية قبل نحو 6 أسابيع.

تقرير: محمد المدهون