جهود شخصية لإعادة إحياء النشاط الرياضي في غزة

منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، شهدت المنشآت الرياضية الفلسطينية موجة واسعة من الدمار، شملت الملاعب، والصالات الرياضية، والمقرات الإدارية للأندية والاتحادات الرياضية.

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عمل جيش الاحتلال على الاستهداف الممنهج والمتواصل مما أدى إلى توقف النشاط الرياضي ومقتل لاعبين ومدربين وحكام خلال العمليات العسكرية. وفي المقابل، تبذل اتحادات وأندية رياضية جهودا لإعادة إحياء النشاط تدريجيا، عبر ترميم ما يمكن إصلاحه وتنظيم فعاليات رمزية لإعادة الأمل إلى الشباب.

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المصدر: الجزيرة