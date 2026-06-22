بين ركام الفقد وإصرار البقاء.. ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى بلدات قضاء صور

بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيا إلى عدد من القرى والبلدات في قضاء صور جنوبي لبنان، مع فتح بعض المحال ومراكز الخدمات، رغم آثار الحرب الحاضرة في المكان.

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وقرر بعض المواطنين البقاء رغم التصعيد الإسرائيلي الأخير، ليعملوا على ترميم بيوتهم وممتلكاتهم التي طالها القصف. وتشهد بلدات جنوب لبنان خسائر بشرية جراء القصف المستمر على المنازل السكنية، إذ فقدت عائلة طالب 8 من أفرادها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم قبل أقل من شهر. مراسل الجزيرة جوني طانيوس يتجول في بعض الأماكن وينقل لنا قصص الأهالي ومعاناتهم هناك.

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المصدر: الجزيرة