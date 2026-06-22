انتهاكات الاحتلال بقطع المياه عن المزارعين في الضفة الغربية

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مناطق عدة بالأغوار، ومنها قرية عاطوف شرق طمون بطوباس. وتشهد هذه المنطقة شحّا في المياه جراء السياسات الإسرائيلية بقطع خطوط المياه المغذية للمنطقة.

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وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعدا ملحوظا في انتهاكات الاحتلال، التي تشمل تجريف الأراضي الزراعية، ومصادرة الممتلكات، وهدم المنشآت، وتقييد وصول المواطنين إلى مصادر المياه والمراعي، في محاولة للتضييق على السكان ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. نقل مراسل الجزيرة ليث جعار معاناة الأهالي في هذا التقرير.

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المصدر: الجزيرة