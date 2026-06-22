الخرطوم ومدن أخرى تشهد انقطاعات متكررة للكهرباء

يعاني سكان بعض أحياء العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى من انقطاع متكرر للكهرباء نتيجة التدمير الذي طال البنية التحتية لقطاع الكهرباء أثناء الحرب.

ويستمر انقطاع التيار عدة ساعات، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وكما عطل انقطاع الكهرباء أعمالا تجارية ونشاطات حرفية وضاعف تكاليف الإنتاج مع اعتماد بعض أصحاب الأعمال على الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء.

وقالت وزارة الطاقة والنفط إنها ماضية في إعادة تشغيل محطات التوليد التي دمرتها الحرب.

تقرير: أسامة سيد أحمد