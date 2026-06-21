طهران تواصل إغلاق مضيق هرمز وخاتم الأنبياء يلوح بخطوات تصعيدية

واصل الحرس الثوري الإيراني الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، فرض إغلاق شامل على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وجاءت هذه الخطوة التنفيذية عقب القرار الصادر يوم السبت، وسط استنفار أمني وبحري في المنطقة.

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وقد أصدر مقر خاتم الأنبياء المركزي (القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية) بيانا أوضح فيه الخلفيات السياسية والعسكرية وراء هذا القرار، مشيرا إلى أن الإغلاق يأتي ردا مباشرا على استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وعدم انسحاب قواتها، وعدم التزام واشنطن بالبند الأول من مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا لإنهاء الحرب. تقرير: عمر هواش

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المصدر: الجزيرة