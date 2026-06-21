طلبة الثانوية العامة في غزة يؤدون امتحاناتهم من داخل الخيام

وسط ظروف استثنائية بالغة التعقيد، رصدت الكاميرات إصرار طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة على إجراء امتحاناتهم من داخل خيام النزوح، متحدين غياب الأجواء الدراسية وتدمير البنية التحتية التعليمية.

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يستعرض مراسل الجزيرة غازي العلول مبادرة تطوعية نجحت في إنشاء مساحات بديلة ومستحدثة، جرى تزويدها بشبكات الإنترنت والكهرباء، لتمكين نحو 38 ألف طالب وطالبة من تقديم امتحاناتهم إلكترونيا، في خطوة يراها الأهالي انتصارا كبيرا لإرادة الصمود والتعليم في وجه المعاناة اليومية المستمرة.

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المصدر: الجزيرة