نزوح الملايين.. تقارير أممية تكشف حجم الكارثة الإنسانية في السودان

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، تكشف التقارير الأممية أن أعداد النازحين بلغت قرابة 9 ملايين شخص، بينما يتجاوز عدد اللاجئين 4 ملايين، يعاني جميعهم من قسوة ظروف الحياة اليومية داخل المخيمات.

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بدورها دعت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبدء عمليات السلام لعودة النازحين إلى منازلهم وإعادة إعمار مدنهم وبلداتهم. تقرير: الطاهر المرضي

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المصدر: الجزيرة