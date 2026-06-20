نزوح الملايين.. تقارير أممية تكشف حجم الكارثة الإنسانية في السودان
بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب، تكشف التقارير الأممية أن أعداد النازحين بلغت قرابة 9 ملايين شخص، بينما يتجاوز عدد اللاجئين 4 ملايين، يعاني جميعهم من قسوة ظروف الحياة اليومية داخل المخيمات.
بدورها دعت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبدء عمليات السلام لعودة النازحين إلى منازلهم وإعادة إعمار مدنهم وبلداتهم.
تقرير: الطاهر المرضي
Published On 20/6/2026
المصدر: الجزيرة