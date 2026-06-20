للعام الثالث.. طلبة غزة يستعدون لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

يكافح الطلبة النازحون في قطاع غزة للتحضير لامتحانات الثانوية العامة، حيث اتخذوا من خيامهم ومراكز النزوح قاعات دراسية بديلة في ظروف قاهرة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة كالكهرباء والإنترنت.

اقرأ المزيد

ورغم غياب قاعات التوجيهي والمقاعد الدراسية بفعل دمار القطاع التعليمي، يصر الطلاب على استكمال مسيرتهم. وهو واقع فرض على الجهات التعليمية التكيف مع الحرب والاستمرار في عقد الامتحانات إلكترونيا. تقرير: هاني الشاعر

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share-nodes شارِكْ

المصدر: الجزيرة