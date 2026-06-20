الموت يباغت غزة ليلا.. الغارات الإسرائيلية تلاحق السكان في مضاجعهم

تتسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، متخذة منحى تصاعديا عبر سلسلة من الغارات الجوية المكثفة، إذ استهدفت المقاتلات الإسرائيلية شقة سكنية مأهولة في قلب مدينة غزة.

لم يقتصر التصعيد على مركز المدينة؛ إذ رصدت مصادر ميدانية توسعا ملحوظا في جغرافيا الاستهداف الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة. وشملت الغارات العنيفة والمكثفة عدة مناطق حيوية، أبرزها منطقة الصفطاوي وبلدة بيت لاهيا الواقعة شمالي القطاع.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أرقام صادمة، حيث أكدت الوزارة تجاوز حصيلة الشهداء حاجز 1000 شهيد، وذلك منذ بدء سريان تفاهمات وقف إطلاق النار الأخيرة التي لم تفلح في كبح جماح آلة الحرب.