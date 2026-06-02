هواجس التهجير القسري تلاحق الفلسطينيين في الخان الأحمر

يتخوف الفلسطينيون في مناطق شرقي القدس من بدء تنفيذ مخططات الاحتلال التي تستهدف تهجيرهم.

وذلك بعد أن أعلن بتسلئيل سموتريتش، توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع "الخان الأحمر"، في خطوة تعيد ملف التهجير القسري إلى الواجهة بعد سنوات من التجميد بفعل ضغوط دولية، خصوصا الأمريكية.

ويُعد قرار الإخلاء امتدادا لمسار طويل من المحاولات الإسرائيلية لهدم تجمع الخان الأحمر، الذي يقطنه بدو من عشيرة الجهالين، ويقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة القدس، قرب مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم".