عبر الخريطة التفاعلية.. تعرف على الواقع الميداني المشتعل في لبنان

تكشف الخريطة التفاعلية عن اتساع فجوة التباين بين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الافتراضي للتهدئة والواقع الميداني المستعر في لبنان.

حيث سجّل جيش الاحتلال أعمق نقطة توغل له منذ عام 2000 باحتلال قلعة الشقيف التاريخية عبر لواء غولاني.

وأكد التقرير الميداني أن القوة المتوغلة وقعت في كمين محكم ببلدة زوطر الشرقية شمال الليطاني، حيث أسفرت ضربات حزب الله بالمسيّرات الانقضاضية عن مقتل جندي وإصابة آخرين وتدمير آليات همر.