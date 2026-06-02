تعطل خدمات التشخيص الأساسية يهدد حياة المرضى في غزة

حذرت وزارة الصحة في غزة من انهيار خدمات التصوير الطبي، بعد خروج 76% من الأجهزة عن الخدمة، نتيجة نقص قطع الغيار واستمرار الضغط الكبير على ما تبقى من أجهزة في المستشفيات.

وتفاقمت معاناة المرضى في قطاع غزة بعد أن دمرت آلة الحرب الإسرائيلية أجهزة التصوير الطبي كالأشعة السينية والتصوير المقطعي وغيرها. ومع استمرار الأزمة تتصاعد المخاوف من انهيار كامل لخدمات التصوير الطبي ما قد يحرم آلاف المرضى من التشخيص والعلاج. بدوره يواصل القطاع الصحي مناشداته بضرورة إدخال أجهزة طبية جديدة وتوفير قطع غيار عاجلة لتشغيل معدات تشخيص معطلة، وهو ما قد يسهم في إنعاش ما تبقى من المنظومة الصحية المتهالكة.

المصدر: الجزيرة