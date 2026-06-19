ترحيب في لبنان بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وخلاف على المفاوضات

عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رحب الفرقاء السياسيون في لبنان بتضمنها بندا مرتبطا بوقف إطلاق النار في لبنان.

وعلى الرغم من توافق القوى اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلا أن الخلاف ما زال قائما بشأن مسار المفاوضات مع إسرائيل.

إذ يصرّ لبنان الرسمي على خيار المفاوضات المباشرة، بينما يدعو حزب الله إلى مفاوضات غير مباشرة، رافضا البحث في أي مقاربة ترتبط بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي.

تقرير: كارمن جوخدار