وفد الاتحاد الأوروبي يحث أطراف النزاع السوداني على التهدئة

دعا وفد الاتحاد الأوروبي، في ختام زيارة إلى السودان، جميع أطراف النزاع إلى خفض التصعيد تمهيدا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنشاء مناطق آمنة وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين.

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ويعكس الحراك الأوروبي اهتماما دوليا متجددا بالملف السوداني في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لدفع مسار السلام، آخر تلك الجهود كانت الاجتماعات بين الفرقاء السودانيين برعاية الخماسية الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة إيغاد. تقرير: أسامة سيد أحمد

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المصدر: الجزيرة