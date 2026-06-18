ما أبرز ملامح مذكرة التفاهم المرتقبة بين أمريكا وإيران؟

مع ترقب النشر الرسمي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، المنتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة المقبل، تسارعت وتيرة التسريبات بشأن مواقف كل من واشنطن وطهران وتفاصيل بنود الاتفاق المرتقب.

وفي هذا السياق، نشر مسؤول في البيت الأبيض أبرز ما تضمنته الوثيقة مع إيران، والمكونة من 14 بنداً، أولها بند يتضمن إنهاءً فورياً للعمليات العسكرية في كل الجبهات، بما فيها لبنان.

يسلط التقرير الضوء على الصيغة المتداولة لبنود مذكرة التفاهم، حسب ما نشره مسؤول في البيت الأبيض.