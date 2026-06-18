شبح المجاعة يطارد دولا عربية ضمن "بؤر الجوع الساخنة"

حذر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي من تفاقم حاد في أزمة المجاعة والكوارث الإنسانية التي تضرب عددا من دول العالم، من بينها 4 دول عربية.

التقرير دق ناقوس خطر جديد، وسلط الضوء بشكل خاص على وضع مأساوي يهدد المنطقة العربية، وحمل التقرير عنوان "بؤر الجوع الساخنة"، حيث إن الأزمات الإنسانية تتسارع، وذكر 4 دول عربية تواجه الخطر الأكبر وهي فلسطين والسودان واليمن والصومال.

وحذر التقرير من أن هذه الدول تواجه تهديدا مباشرا بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا وفوريا لمنع وقوع مجاعة واسعة النطاق قد تودي بحياة الملايين.

تقرير: عمرو النجار

قراءة: يونس آيت ياسين