عبر الخريطة التفاعلية.. إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان

تشهد الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا، حيث شنت مسيرات إسرائيلية غارات على بلدات في قضاءي صور والنبطية، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى،

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بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل وإطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ واستهداف مقاتلين من حزب الله، بينما أكدت مصادر إسرائيلية وأمريكية وجود تباين سياسي وعسكري بشأن إدارة المواجهة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية وانتقادات لتوسيع العمليات في لبنان وتأثيرها على مسارات التفاهمات الإقليمية.

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المصدر: الجزيرة