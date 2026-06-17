رغم رفض بعض الفصائل.. الحكومة العراقية تواصل مشروع حصر السلاح بيد الدولة

تعمل الحكومة العراقية على مشروع يحمل عنوان (لا سلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية الرسمية) برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وتضعه على سلم أولوياتها.

في واقع أمني حساس تمر به المنطقة، وتحت ضغط دولي وإقليمي.

تحول المشروع من الدعوات إلى أرض الواقع بتسليم سرايا السلام وكتائب الإمام علي سلاحها ومقارها للدولة، وفق آلية تضمن ربط الفصائل برئيس الحكومة بشكل مباشر.

وفي المقابل تعالت أصوات رافضة لتسليم السلاح في الوقت الحالي لأنها تراه غير صائب خاصة مع استمرار الأسباب التي وجد من أجلها سلاح المقاومة حسب تعبيرها.

تقرير: سامر الكبيسي