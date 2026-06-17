تصاعد الاعتداءات الاستيطانية على المساجد في الضفة الغربية

أضرم مستوطنون النار في مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني في قضاء رام الله بالضفة الغربية، وكتبوا شعارات عنصرية تدعو إلى حرق المساجد والانتقام من الفلسطينيين.

تقارير أممية عدة كشفت عن تصاعد اعتداءات المستوطنين، من بينها ما صدر مؤخرا عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية، والتي خلصت إلى أن هجمات المستوطنين تشكل جزءا من منظومة الاحتلال وليس مجرد أعمال فردية، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم.

أما الفلسطينيون فيؤكدون أن الإفلات من العقاب سيجعل من مشاهد الحرق والاستيلاء مشاهد متكررة تطال أمنهم وحياتهم ودور عباداتهم.

تقرير: ثروت شقرا