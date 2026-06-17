بعد حصار استمر شهرين.. الاقتصاد الإيراني يترقب مكاسب إثر إعادة العمل في الموانئ

بعد شهرين من الحصار الشامل الذي فرضته واشنطن على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان الماضي، ردا على تقييد طهران للملاحة في مضيق هرمز، بدأ العد التنازلي لرفع هذا الحصار تنفيذا لمذكرة التفاهم الأخيرة.

لم يقتصر الهدف الأمريكي من الحصار على خنق سلاسل الاستيراد والتصدير، بل امتد لمحاولة كسر واقع ملاحي جديد حاولت طهران فرضه في المضيق.

ومع دخول بنود التفاهم حيز التنفيذ، تحول الاهتمام من رصد الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الإيراني جراء تعطيل الموانئ، إلى تقييم المكاسب المرتقبة من عودة تدفق التجارة البحرية، وما إذا كان فتح هذه الموانئ سيكون كافيا لترميم الأضرار الاقتصادية التي خلفتها فترة الحصار والاشتباكات العسكرية المباشرة. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير أحمد جرار.