انتخابات فرعية في بريطانيا قد تعيد رسم المشهد داخل حزب العمال الحاكم

تتجه الأنظار في بريطانيا نحو انتخابات فرعية في دائرة ميكرفيلد الانتخابية بمقاطعة مانشستر الكبرى شمال غربي إنجلترا.

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ويخوض هذه المعركة رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي برنهام، سعيا للفوز بالمقعد البرلماني، في خطوة يُنظر إليها بوصفها مقدمة لخطته الرامية إلى الإطاحة بزعيم حزب العمال كير ستارمر من رئاسة الوزراء. تمثل هذه الانتخابات طوق نجاة لرئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، فخسارة برنهام تعني منح ستارمر مهلة إضافية لتحصين موقعه. تقرير: محمد المدهون

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المصدر: الجزيرة