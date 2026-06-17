الصليب الأحمر يحذر من تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

حذر الصليب الأحمر الدولي من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يصل بعد إلى ذروته، مرجحا استمرار الأزمة لمدة عام كامل قبل احتوائها.

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يشار إلى أن جهود الاستجابة للوباء تواجه عقبات عدة، من بينها نقص ‌‏‌‏مراكز العلاج، ومقاومة بعض المجتمعات لتطبيق الإجراءات الصحية ‌‏‌‏الصارمة، في حين يؤكد مسؤولون صحيون أن الحجم الحقيقي للأزمة لا ‌‏‌‏يزال غير معروف، رغم مرور أكثر من شهر على إعلان تفشي المرض.‏ تقرير: شيماء أبو زيد – قراءة: طارق نهاد

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المصدر: الجزيرة