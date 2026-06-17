أزمة الكهرباء تتواصل في غزة وتزيد معاناة الأهالي

تتواصل أزمة الكهرباء في غزة للعام الثالث على التوالي بسبب تضرر البنية التحتية وشبكات التوزيع بفعل الحرب الإسرائيلية التي ألحقت بها أضرارا بالغة.

ومع انعدام الكهرباء أصبحت المولدات الكهربائية بديلا للطاقة، غير أن الاعتماد عليها لا يخلو من تحديات متزايدة، فالحفاظ على تشغيلها يتطلب وقودا وزيوتا وقطع غيار يصعب توفيرها.

وهو ما دفع السكان لتغيير أنماط حياتهم والاعتماد على بدائل محدودة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الشموع أو أضواء الهواتف.

تقرير: شادي شامية