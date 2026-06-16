لبنان بعد وقف إطلاق النار.. قراءات متباينة حول مستقبل التفاهم

أدى وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد.

ويرى المسؤولون الرسميون، ولا سيما رئيسا الجمهورية والحكومة، أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تُستكمل من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى.

في المقابل، يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماه المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت، لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.

تقرير: جوني طانيوس