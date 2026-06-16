قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية تبحث ملف الشرق الأوسط

أفاد مراسل الجزيرة في إيفيان الفرنسية فادي منصور بأن ملف الشرق الأوسط ومذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يسيطران على جدول أعمال قمة مجموعة السبع.

وتشهد القمة مشاركة عربية بارزة تشمل أمير دولة قطر، والرئيس المصري، ورئيس دولة الإمارات في جلسة عمل مشتركة مع قادة المجموعة لدعم التهدئة إقليميا ودوليا. ومن المقرر أن يعقد أمير دولة قطر مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتناول جهود الوساطة القطرية التي ساهمت في نزع فتيل التصعيد.