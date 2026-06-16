عودة الحياة في مدينة صور اللبنانية وسط تحديات تأمين المياه والكهرباء

في اليوم الثاني لإعلان مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، بدأت الحياة تدب تدريجيا في شوارع مدينة صور، كبرى مدن الجنوب اللبناني،

حيث نشطت حركة السير وعمد أصحاب المحال والمطاعم إلى رفع الركام ونفض غبار الحرب تمهيدا لإعادة التشغيل. وأفاد مراسلنا إيهاب العقدي بأن عودة السكان تبدو تدريجية وتفقدية للوقوف على حجم الأضرار البنيوية والخدمية في المدينة التي يقطنها مع قضائها نحو 250 ألف نسمة، وسط مخاوف أمنية حذرة من استمرار الخروقات الإسرائيلية التي تتركز في بلدة كفرتبنيت بالنبطية.