تفاقم الأوضاع الصحية في مدينة الدلنج السودانية

تواجه مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أزمة صحية حادة مع استمرار تداعيات الحرب وتوقف عدد من المرافق الصحية عن الخدمة.

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وقد أدت ندرة الأدوية ومغادرة معظم الأطباء والكوادر الطبية المدينة إلى تفاقم الأوضاع فيها. وفي مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة تبدو التحديات أكبر أمام وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات الإنسانية، التي تناشد المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المرضى. تقرير: الطاهر المرضي

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المصدر: الجزيرة