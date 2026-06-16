بالأرقام.. وحدة بيانات الجزيرة تقارن حركة المرور في هرمز خلال عامي 2025-2026
منذ أواخر فبراير/شباط 2026 وعلى امتداد مئة يوم من الحرب، تراجعت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد في أزمة انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وأسعار النقل.
وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة الشحن البحري والسلع، وقارنت حركة العبور عبر المضيق خلال مئة يوم من الحرب بالفترة نفسها من عام 2025، لرصد حجم التأثيرات على تدفقات الطاقة والتجارة العالمية. ويستعرض التقرير أبرز النتائج والمؤشرات.
Published On 16/6/2026
المصدر: الجزيرة