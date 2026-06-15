نافذة.. مدينة إيفيان الفرنسية تستقبل قادة قمة السبع

نافذة مباشرة من مدينة جنيف السويسرية، التي بدأت بالفعل الاستعدادات لاستقبال عدد من الزعماء والقادة والرؤساء المشاركين في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها في هذه الدورة مدينة إيفيان الفرنسية.

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ومجموعة السبع، المعروفة اختصارا بـ(جي 7)، تضم: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتبحث في قممها السنوية قضايا دولية بارزة، بينها الأمن الدولي والاقتصاد العالمي. ويشارك في قمة إيفيان قادة دول المجموعة إلى جانب قادة دول دعتهم فرنسا، بينها مصر وقطر والإمارات والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية. ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية بعد ساعات قليلة ومفصلية من الإعلان الرسمي عن التوقيع على الاتفاق الإطاري ومذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

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المصدر: الجزيرة