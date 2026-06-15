نافذة.. كيف يبدو المشهد في لبنان بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني؟

تغطية مباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسودها وأجواء العاصمة هدوء ميداني حذر تخرقه طلقات المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض.

وسط ترقب لبناني لبند وقف الحرب على جميع الجبهات الوارد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

ولا يزال غامضا في ظل إعلان إسرائيل رفضها الانسحاب مما تصفها بالمنطقة الآمنة وتمسكها بحرية الحركة الميدانية؛ ورغم انحسار الغارات الإسرائيلية وغياب أي إعلان رسمي لوقف إطلاق النار أو دعوة الجنوبيين للعودة، فإن مئات النازحين بدأوا بالانطلاق نحو قراهم في جنوب لبنان متجاهلين مناشدات المسؤولين والهيئات المدنية والصحية بالتروي جراء استمرار القصف المدفعي المتقطع على عدة بلدات حدودية.