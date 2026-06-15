مصفاة الدقم.. مشروع مشترك بين سلطنة عُمان والكويت يعزز أمن الإمدادات النفطية

تُعد مصفاة الدقم في منطقة الدقم الاقتصادية جنوبي سلطنة عُمان من أكبر المشاريع الاستثمارية في السلطنة، وتمثل المصفاة التي دشنتها سلطنة عمان والكويت مشروعا استثماريا مشتركا بين الدولتين.

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افتُتِحت المصفاة بشراكة بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وحققت نتائج تشغيلية إيجابية خلال العام الماضي. ويمنح موقع المصفاة خارج مضيق هرمز ميزة لوجستية تعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي لتكرير النفط وتصدير المشتقات إلى الأسواق العالمية.

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المصدر: الجزيرة