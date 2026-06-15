حماس تسلم رد الفصائل وتتمسك بتنفيذ المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار

أكدت حركة حماس تسليمها رد الفصائل الفلسطينية لمدير مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بشأن خارطة الطريق المطروحة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بقطاع غزة.

وشددت حماس على أن اللقاءات التي عقدت في القاهرة نجحت في بلورة موقف وطني موحد، يرتكز على ضرورة إلزام إسرائيل باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، وعلى رأسها انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المتفق عليها، وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع.

وتؤكد الفصائل أن نجاح أي مسار سياسي مرهون بالتزام إسرائيل الكامل بالخطوات الأولية لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية.

تقرير: منال مقبول

قراءة: خالد الأيوبي