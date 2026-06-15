بريطانيا تعترض ناقلة نفط روسية بتهمة انتمائها لأسطول الظل

في خطوة غير مسبوقة، احتجزت السلطات البريطانية ناقلة نفط روسية في مياه القناة الإنجليزية، للاشتباه في انتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل، وهو الأسطول الذي تتهم موسكو باستخدامه للالتفاف على العقوبات.

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وفي ردود الفعل الغربية والأوكرانية، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذا الإجراء بأنه "ضربة موجعة" لآلة الحرب الروسية، مؤكدا حزم بلاده في إنفاذ العقوبات. أما الرئيس الأوكراني فقد رحب بالخطوة البريطانية وأشاد بها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ومصادرة الشحنة النفطية المحتجزة. في المقابل، قللت موسكو من أبعاد الخطوة؛ حيث اعتبر رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لجوء ستارمر إلى هذا الإجراء ليس إلا محاولة سياسية للتغطية على الأزمات الداخلية التي تواجهها الحكومة البريطانية في الوقت الراهن. تقرير: كريم الأسيوطي قراءة: فتحي إسماعيل

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المصدر: الجزيرة