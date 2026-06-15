المستوطنون يستهدفون الثروة الحيوانية لإجبار سكان الضفة الغربية على الرحيل

تعاني التجمعات البدوية من الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين الذين يستهدفون الثروة الحيوانية التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد البدوي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن المستوطنين نفذوا ما يزيد على 100 اعتداء وسرقة لمواشي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب الهيئة، فإن استهداف الثروة الحيوانية من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال أصبح بمثابة ورقة ضغط لإفراغ المنطقة من السكان.