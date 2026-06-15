السلطات البريطانية تحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون سن 16 عامًا

حتى في أوقات اللعب لا تفارق الهواتف الذكية الأطفال، فكثير منهم يقضون ساعات طويلة مشدودين إلى منصات التواصل الاجتماعي.

ولحماية هذه الأجيال الشابة من الأذى النفسي والاجتماعي الذي يلحق بهم جراء إدمان وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيسبوك وإنستغرام، تدخلت الحكومة البريطانية بفرض حظر على وصول من هم دون سن 16 عاما إلى هذه المنصات.

أما للآباء الذين استُشيروا 90% منهم دعموا هذا التدخل الحكومي، أما بالنسبة للطفل بيتر فإن الحظر قد يدفع الكثير من الأطفال لإيجاد طرق ملتوية للتحايل على القرار.