الجزيرة ترصد حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط النبطية

رصدت عدسة الجزيرة حجم الدمار الممنهج والمربعات السكنية المدمرة بالكامل في مدينة النبطية جراء الغارات الإسرائيلية،

في وقت يسود فيه هدوء حذر مشوب بالقلق مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن التفاهمات الأمريكية الإيرانية حيز التنفيذ، أفاد مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق التهدئة عبر قصف مدفعي متقطع يستهدف محيط بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفر تبنيت وزوطر الشرقية لمنع الأهالي من تفقد ممتلكاتهم، مع تحذيرات أمنية رسمية للمواطنين بالتروي في العودة وسط تحديات إنسانية معقدة تتعلق بملفات إعادة الإعمار وعودة مئات آلاف النازحين وإطلاق سراح الأسرى.